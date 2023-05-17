Пункты помощи при укусе клеща в Новосибирске: список мест и адресов, куда обращаться

Опубликованы адреса пунктов помощи при укусе клеща в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области сезон активности клещей в самом разгаре. За весну от укусов членистоногих пострадали 598 человек, и больше всего случаев зарегистрировали в Бердске, Новосибирске, Искитимском и Новосибирском районах. Но пока ни один человек не заболел клещевым энцефалитом.

В областном минздраве опубликовали список пунктов, где можно сделать укол иммуноглобулина и поставить вакцину против клещевого энцефалита.

Дзержинский район: поликлиники №3 (ул. Охотская, 81), №6 (ул. Трикотажная, 52), №12 (ул. Учительская, 15) и №17 (ул. Доватора, 13/1);

Железнодорожный район: поликлиника №20 (ул.Щетинкина, 54), городская детская клиническая больница (Красный пр-т, 3);

Заельцовский район: поликлиники №3 (ул. Охотская, 81) и №27 (ул. Холодильная, 16);

Калининский район: поликлиники №3 (ул. Охотская, 81), №4 (ул. Новоуральская, 27/1) и №29 (ул.Рассветная, 5/1);

Кировский район: поликлиники №1 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36), №13 (ул.Герцена, 11) и №22 (ул. Зорге, 47а);

Ленинский район: отделение поликлиники №1 (ул. Вертковская, 3), №4 (ул. Римского-Корсакова, 3), №18 (ул. Широкая, 113) и №24 (ул. Станиславского, 52);

Октябрьский район: поликлиника №7 (ул. Б.Богаткова, 222) и городская детская клиническая больница (Красный пр-т, 3);

Первомайский район: поликлиника №19 (ул. Пришвина, 2/1) и городская детская клиническая больница (Красный пр-т, 3);

Советский район: поликлиники №2 (Морской пр-т, 25/1), № 3 (ул.Гидромонтажная, 52) и №14 (ул. Демакова, 2);

Центральный район: поликлиника №1 (ул. Орджоникидзе, 30) и городская детская клиническая больница (Красный пр-т, 3).

Консультацию можно получить по телефону горячей линии Роспотребнадзора 8-800-350-50-60 (в будние дни с 10-00 до 17-00, в пятницу, с 10-00 до 16-00, без перерыва) или круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер