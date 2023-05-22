Жители Бердска в Новосибирской области сообщили о массовой гибели рыбы. Фото: Евгений Шестернин // ВКонтакте.
Жители Бердска пожаловались на массовую гибель рыбы. Обеспокоенные неприятным запахом под мостом через Бердь, сибиряки обратились в Минприроды по региону.
– Наш сотрудник сразу передал информацию в федеральную службу по надзору в сфере природопользования и федеральное агентство по рыболовству, – прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
По его словам, сотрудники Минприроды обследуют территорию, где зафиксировали массовую гибель рыбы. После чего будут установлены причины случившегося.
Ранее КП-Новосибирск писала, что сразу в двух озерах Новосибирской области массово погибли караси. В местной администрации выдвигали версию, что рыба задохнулась. Истинную причину установят в Минприроды.
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