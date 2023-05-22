В Новосибирске около 400 сотрудников «Вектора» написали письмо Путину после увольнения экс-директора Максютова

Ученые обеспокоены будущим "Вектора".
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
Ученые новосибирского центра «Вектор» написали письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Специалисты обеспокоены ситуацией с увольнением экс-директора учреждения Рината Максютова.
— Большая часть сотрудников обеспокоена судьбой и возможными перспективами центра, — цитирует письмо издание «Новая Сибирь».
Подписали письмо около 400 сотрудников.
Напомним, ранее стало известно, что Рината Максютова лишили должности «в связи с утратой доверия». Был выявлен факт конфликта интересов. Также одним из оснований для увольнения стало нарушение антикоррупционного законодательства.
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