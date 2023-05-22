47 жителей квартир взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске получили выплаты. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

47 жильцов квартир разрушенной взрывом пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске получили компенсации. Об этом в понедельник, 22 мая, на оперативном совещании в правительстве сообщил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, выплаты положены жильцам 53 квартир. 47 уже получили выплаты. Еще одна компенсация уже в стадии оплаты. По оставшимся власти продолжают работу.

Напомним, трагедия произошла рано утром 9 февраля. В доме взорвался газовый баллон. Часть пятиэтажки полностью разрушилась. Люди оказались под завалами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители взорвавшейся пятиэтажки требуют вернуть 3 миллиона рублей, уплаченные за капремонт.

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