«У пассажирки переломы ног»: в Новосибирске суд пожалел таксиста за ДТП с автобусом в утреннем тумане

Водитель не заметил автобус. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске 31-летний таксист получил ограничение свободы за тяжелые травмы пассажирки в столкновении с автобусом. ДТП произошло утром 7 июля 2022 года на перекрестке улиц Блюхера и Котовского.

Ранним утром водитель «Hyundai Solaris» вез пассажирку в густом тумане, стал перестраиваться в правый ряд и не заметил припаркованный междугородний автобус. Из-за чего врезался в него. В ДТП пострадали два человека, 58-летняя пассажирка получила переломы правой ноги и других костей. Женщину зажало в салоне, ее доставали спасатели МАСС.

- Водитель ранее не был судим, характеризуется положительно. Работал таксистом, автомобиль арендовал. Пытался договориться с потерпевшей о компенсации ущерба, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Игорь Гавриленко. – Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы, приговор в законную силу не вступил.

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