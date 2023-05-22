«От удара зажало в салоне»: в Новосибирске судят таксиста за переломы пассажирки в ДТП с автобусом

Водитель не заметил автобус. Фото: Пресс-служба ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске судят 31-летнего таксиста за переломы пассажирки в столкновении с автобусом. ДТП произошло утром 7 июля 2022 года на перекрестке улиц Блюхера и Котовского.

По данным следствия, в 04:25 водитель «Huyndai Solaris» решил перестроиться в правый ряд, но не снизил скорость в условиях утреннего тумана и врезался в припаркованный междугородний автобус. В ДТП пострадали два человека, тяжелые травмы получила пассажирка.

От удара 58-летнюю женщину зажало в салоне, на место прибыли спасатели МАСС. «Скорая» забрала пострадавшую в больницу, у нее обнаружили тяжелые травмы: переломы большеберцовой кости и левой голени, переломы других костей, ушибы.

- Водитель ранее не был судим, характеризуется положительно. Работал таксистом, автомобиль арендовал. Пытался договориться с потерпевшей о компенсации ущерба, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Игорь Гавриленко.

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