Стало известно, сколько денег жители НСО хранят на банковских вкладах в 2023 году

Стало известно, сколько денег жители НСО хранят на вкладах в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, сколько денег жители Новосибирской области хранят на банковских вкладах в 2023 году. Сумму КП-Новосибирск назвали в Сибирском ГУ Центробанка.

– Объем сбережений жителей Новосибирской области в банках на 1 апреля 2023 года составил 572 млрд рублей, – сообщил начальник пресс-службы Сибирского ГУ Центробанка Артем Слепов.

По его словам, 94% этих сбережений хранятся в рублях. А за март объем сбережений вырос на 18 млрд рублей.

Ранее в Сибирском ГУ Центробанка рассказывали, как новосибирцев, проявляющих интерес к нейросетям, обманывают мошенники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер