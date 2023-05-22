Стало известно, сколько денег жители НСО хранят на банковских вкладах в 2023 году

Стало известно, сколько денег жители НСО хранят на вкладах в 2023 году.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стало известно, сколько денег жители Новосибирской области хранят на банковских вкладах в 2023 году. Сумму КП-Новосибирск назвали в Сибирском ГУ Центробанка.
– Объем сбережений жителей Новосибирской области в банках на 1 апреля 2023 года составил 572 млрд рублей, – сообщил начальник пресс-службы Сибирского ГУ Центробанка Артем Слепов.
По его словам, 94% этих сбережений хранятся в рублях. А за март объем сбережений вырос на 18 млрд рублей.
Ранее в Сибирском ГУ Центробанка рассказывали, как новосибирцев, проявляющих интерес к нейросетям, обманывают мошенники.
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