Стало известно, как новосибирцев, интересующихся нейросетями, обманывают мошенники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У жителей Новосибирска растет интерес к нейросетям. Этим активно пользуются мошенники. В Сибирском ГУ Банка России рассказали, как не стать жертвами злоумышленников в погоне за трендами.

По данным банка, преступники создают поддельные каналы и чат-боты якобы новой российской нейросети. Сперва мошенники дублируют пользователю сообщения из официального канала нейросети в мессенджере. А вот для ответов на вопросы привлекают собственных ботов. Благодаря чему пользователь теряет бдительность. Уже потом человеку заявляют, что подписка на нейросеть платная. Скидывают ссылку, которая ведет на фишинговую страницу. Там просят ввести данные карты. Таким образом злоумышленники похищают персональные данные и данные банковской карточки человека.

Как объяснил эксперт банка Олег Савва, есть и другой вариант мошеннического промысла. Они предлагают новосибирцам получить доступ к популярной иностранной нейросети. Говорят, что можно использовать ее русифицированную версию, оплатить подписку своей картой.

– Ссылка для перевода денег опять-таки оказывается фишинговой, — говорит эксперт.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, пользоваться нужно только официальными каналами разработчиков. Можно переходить по ссылкам на нейросети исключительно с официального портала разработчика.

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