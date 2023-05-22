Видео с моментом массового ДТП в Заельцовском районе Новосибирска появилось в соцсетях

Авария произошла 21 мая в районе дома № 252 по улице Дуси Ковальчук. Фото: АСТ-54

В соцсетях появилось видео с моментом жесткого ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. Ролик появился в группе «АСТ-54».

Напомним, авария произошла в районе дома № 252 по улице Дуси Ковальчук. Участниками ДТП стали «Хонда Фит», «Лада Приора» и «БМВ 525i».

Как видно на ролике, водитель Honda Fit начал разворот и при совершении маневра не уступил дорогу отечественному автомобилю. От удара «Хонду» отбросило в «БМВ».

В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Ее увезли на скорой.

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