«Одна из машин загорелась»: в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля

В аварии пострадала девушка. Фото: АСТ-54.

Поздно вечером 21 мая на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, одна из машин загорелась. Есть и пострадавшие.

— Пострадала девушка, ее достали без сознания, увезли на «скорой», — сообщила очевидица в группе «АСТ-54».

В ГИБДД по Новосибирской области прокомментировали ДТП.

— В 21.15 в районе дома № 252 по улице Дуси Ковальчук водитель автомобиля «Хонда Фит» при развороте столкнулся со встречным автомобилем «Лада Приора», после чего «Лада Приора» столкнулась с «БМВ 525i» и наехала на дерево. В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады», 19-летняя девушка, характер травм уточняется, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники ДПС, устанавливают все подробности аварии.

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