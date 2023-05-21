Вице-мэр Анна Терешкова проверила восстановительные работы в парке «Арена»

Ко дню города в парке сделают кафе, памп-трек и установят входную зону. Фото: t.me/tereshkovave

В Новосибирске подрядчики устраняют недочеты на территории нового парка «Арена» около ЛДС. Не все виды покрытия пришлось заменить после зимы, а в некоторых местах поплыл грунт.

— Восстановительные работы завершены, остались только работы второго этапа, такие как установка входной зоны, проката и памп-трека, — написала вице-мэр города Анна Терешкова в соцсетях.

Работы должны завершить ко Дню города 25 июня. К этой же дате в парке откроется кафе.

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Об этом рассказала вице-мэр (подробнее)

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