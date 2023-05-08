Подрядчик отремонтирует плитку в новом парке «Арена» в Новосибирске. Фото: Анна Терешкова // телеграм-канал.

В Новосибирске подрядчик отремонтирует плитку в новом парке «Арена». В некоторых местах поплыл грунт после зимы. Об этом в телеграм-канале рассказал вице-мэр города Анна Терешкова.

Она отметила, что в парке продолжается второй этап работ. При этом там уже много людей. Они гуляют, занимаются спортом, катаются на велосипедах. А на детской площадке резвится ребятня.

– Мы очень хотели, чтобы в Новосибирске появилось новое место, где интересно проводить время всей семьей! Разным возрастам и горожанам с разными интересами! – написала вице-мэр.

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