Крупный ландшафтный пожар под Новосибирском подошел к газовым коммуникациям

Из-за пожара в воздух поднимаются огромные клубы дыма. Фото: Валентина Перепелица.

Пожар возле деревни Алексеевка подошел вплотную к газовым коммуникациям. Местные жители сообщают, что поля в районе Толмачево, рядом с которым находится Алексеевка, горят еще со вчерашнего дня. Дым от лесного пожара видно из соседних сел и окраин Новосибирска.

— Проезжали мимо две пожарные машины и «скорая». А дальше еще очага два-три, — сообщают местные жители.

Напомним, ранее в ГУ МЧС сообщали, что это горит трава в заболоченной местности. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники. Из-за сухой и ветреной погоды введен чрезвычайный класс пожарной опасности.

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