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НовостиОбщество21 мая 2023 7:49

В Новосибирске на лестнице у Речного вокзала появилась плитка

Ее уложили сами жители
Надежда РЫЖКИНА
На лестнице сделали ступеньки. Фото: Предоставлено читателями.

На лестнице сделали ступеньки. Фото: Предоставлено читателями.

На обходной лестнице у «Речного вокзала» жители уложили плитку. Эта самодельная лестница с вырытыми в земле ступенями появилась давно.

Люди не стали ждать, когда отремонтируют лестницу, которая ведет от улицы Восход к станции метро, и соорудили свою.

Лестницу на «Речном вокзале» пытались починить, но ремонт там по-прежнему не закончен. Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал, чтобы лестницу починили ко Дню города.

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