Мэр Новосибирска Локоть поручил починить лестницу на Речном вокзале ко Дню города

Лестницу до сих пор не починили. Фото: предоставлено читателями.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил восстановить подъем на Речном вокзале ко Дню города. С заявлением он выступил на еженедельной онлайн-встрече с журналистами 19 мая.

— Здесь вижу вину нашего департамента транспорта. Я давал поручение еще в прошлом году, однако оно не было исполнено. К сожалению, со ссылкой на недобросовестность подрядчика, работы не были выполнены. Эти недоделки перешли на этот год. Я поставил департаменту задачи в ближайшие недели без всяких ссылок на подрядчиков решить эту проблему, — объяснил мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть добавил: работы должны закончить к 25 июня — ко Дню города.

Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который доделает злополучную лестницу-долгострой за 1,2 миллиона рублей.

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