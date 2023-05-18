Злополучную лестницу у Речного вокзала в Новосибирске отремонтируют за 1,2 миллиона рублей

Лестницу у Речного вокзала отремонтируют за 1,2 миллиона рублей. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирске вновь ищут подрядчика, который восстановит лестницу на Речном вокзале. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчик работ — МКУ ДЭУ-1 — оценил строительство подъема в 1,2 миллиона рублей. На эти деньги подрядчик сделает новые ступени, бетонные пандусы и металлические ограждения с поручнями. Кроме этого, у лестницы поставят урны.

Фирма, которая возьмется за ремонт, обязуется закончить все работы за 2 недели. Гарантия на новый подъем будет 2 года.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как горожане самостоятельно сделали ступеньки возле сломанной лестницы.

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