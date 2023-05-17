Новосибирцы сделали ступеньки возле закрытой на ремонт лестницы на Речном вокзале

Лестницу до сих пор не починили. Фото: предоставлено читателями.
Новосибирцы не стали ждать, пока лестницу у станции метро «Речной вокзал» починят, и соорудили свою. Видео, на котором люди поднимаются по самодельным ступенькам, появилось в Telegram-канале «Комфортный регион».
Импровизированная лестница. Фото: скриншот Telegram-канала.
Люди рассказывают, что ремонт злополучного подъема начали давно, но завершить его до сих пор не удалось.
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