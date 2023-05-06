«Там бабушки ходят, их жалко»: новосибирцы жалуются на разломанную лестницу у «Речного вокзала»

Новосибирцы пожаловались на разломанную лестницу недалеко от метро «Речной вокзал». Фото: предоставлено читателями

Новосибирцы пожаловались на разломанную лестницу недалеко от метро «Речной вокзал». Люди рассказывают, что хоть там и пытались начать ремонт, но завершить его так и не удалось.

Многие ступеньки практически разрушены. Фото: предоставлено читателями

— Одну лестницу начали делать, так и не сделали, а тут и вторая лестница уже сломана. Там просто нет части ступеней. А ведь там часто бабушки ходят, на электричку, их жалко, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Ходить по такой лестнице люди боятся. Фото: предоставлено читателями

На снимках, сделанных горожанами, видно, что ремонт на одной лестнице действительно все еще идет — пройти по ней нельзя. А на второй у части ступеней отсутствует основа и они могут рухнуть в любой момент.

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