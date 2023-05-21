Ехал без прав: в Новосибирске ночью сбили подростка на мопеде

Подросток попал в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

В Калининском районе Новосибирска водитель «Лады» сбил 16-летнего подростка, который ехал на мопеде без прав. ДТП случилось поздно вечером 20 мая.

— В 22:24 водитель Lada Granta двигался по улице Гребенщикова в сторону улицы Тюленина. У дома №3 по улице Гребенщикова столкнулся с мопедом Yamaha, ехавшим навстречу, которым управлял 16-летний водитель. Водительского удостоверения у него не было, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Подростка увезли в больницу, характер травм уточняется. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее в Новосибирске иномарка сбила 6-летнего мальчика.

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