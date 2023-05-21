В Первомайском районе Новосибирска Ssang Yong сбил 6-летнего мальчика

Мальчик попал в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В Первомайском районе Новосибирска иномарка SsangYong Actyon сбила 6-летнего мальчика.

— ДТП случилось вечером 20 мая. 49-летний водитель на автомобиле SsangYong Actyon ехал со стороны улицы Строителей. В 18:20 у дома № 3к1 по улице Твардовского сбил 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ребенка в травмами доставили в больницу,— сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске грузовик сбил 14-летнюю девочку в Октябрьском районе.

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