Девочка перебегала дорогу. Фото: предоставлено Госавтоинспекцией

В Новосибирске водитель грузовика сбил 14-летнюю девочку. ДТП произошло вечером 14 мая в Октябрьском районе.

- Водитель на грузовике ехал по улице Ипподромской со стороны улицы Военная, при повороте направо на улицу без названия, совершил наезд на пешехода, на 14-летнюю девочку. Она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в ГИБДД.

Девочку доставили в больницу.

На месте работала Госавтоинспекция. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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