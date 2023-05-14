Девочка перебегала дорогу. Фото: предоставлено Госавтоинспекцией
В Новосибирске водитель грузовика сбил 14-летнюю девочку. ДТП произошло вечером 14 мая в Октябрьском районе.
- Водитель на грузовике ехал по улице Ипподромской со стороны улицы Военная, при повороте направо на улицу без названия, совершил наезд на пешехода, на 14-летнюю девочку. Она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в ГИБДД.
Девочку доставили в больницу.
На месте работала Госавтоинспекция. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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