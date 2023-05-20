Жители Новосибирска заметили клубы дыма со стороны левого берега: объясняем, что происходит

Около города Обь в Новосибирской области загорелось поле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около города Обь в Новосибирской области загорелось поле. Крупный пожар произошел в субботу, 20 мая.

Сообщение о пожаре рядом с садовым обществом «Геофизик» поступило в 11:16, рассказали в ГУ МЧС России по НСО. Клубы дыма видны со стороны левого берега Новосибирска.

− Горит трава на открытом поле несколькими очагами. В настоящий момент пожарно-спасательные подразделения МЧС России тушат возгорание и стоят на защите садового общества от перехода огня, − отметили в пресс-службе МЧС.

Напомним, в Новосибирской области до 22 мая действует особый противопожарный режим. На этот период в регионе сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожароопасность.

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