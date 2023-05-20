«Мы двигались так метров 100»: пассажир маршрутки, проехавшейся по встречке в Новосибирске, рассказал о произошедшем

В салоне маршрутки находилось около 10 пассажиров. Фото: предоставлено Андреем

В соцсетях сообщили о водителе маршрутки № 30а, грубо нарушившем ПДД – он пересек двойную сплошную и проехал по встречке. КП-Новосибирск нашла пассажира, который как раз находился в этой маршрутке. Местный житель по имени Андрей поделился деталями произошедшего.

− В салоне было человек 10. Никто не делал замечаний водителю. Просто удивленно матом сказали, что он нарушает ПДД, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Андрей. – Водитель поехал по встречке под ж/д мостом и так двигался метров 100 до кольца на автовокзале. Потом свернул направо, и его там обсигналили.

Новосибирец добавил, что «30ка» часто лихачит на дорогах города.

Напомним, шофера-лихача заметили на улице Фабричной. Он попытался объехать пробку и пересек двойную сплошную. Однако пускать его обратно в поток никто не спешил. Лишившись терпения, шофер решил продолжить движение по встречной полосе.

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