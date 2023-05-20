В салоне были пассажиры: в Новосибирске водитель маршрутки проехал по встречке и чуть не попал в ДТП

В Новосибирске водитель маршрутки грубо нарушил ПДД.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Новосибирска пожаловался на водителя маршрутки № 30а, который грубо нарушил ПДД, проехав через двойную сплошную по встречке. Запись появилась в группе «АСТ-54».
По словам автора видео, шофера-лихача он заметил на улице Фабричной. Сибиряк уточнил, что за рулем сидел мужчина другой национальности. При этом в салоне находились пассажиры.
Как видно на записи, водитель маршрутки попытался объехать пробку и пересек двойную сплошную. Однако пускать его обратно в поток никто не спешил. Лишившись терпения, шофер решил продолжить движение по встречной полосе.
В конце видео слышно, как другая машина начала сигналить ему. Оказалось, что там чуть не произошло ДТП «лоб в лоб».
− Там по встречке машина ехала, увернулась от него, − рассказал очевидец.
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