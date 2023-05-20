В Новосибирске завершились поиски пенсионера, ушедшего из дома в тапочках

Поиски пенсионера, ушедшего из дома в тапочках, завершились в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски пенсионера, ушедшего из дома в тапочках, завершились в Новосибирске. 81-летнего дедушку нашли живым, сообщили в группе новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, сибиряк пропал в пятницу, 19 мая. Волонтеры предупреждали, что он нуждается в медицинской помощи.

− Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, − указано в группе поискового отряда.

Где находился дедушка – не уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в поселке под Новосибирском пропал мужчина полностью в черном.

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