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НовостиОбщество19 мая 2023 14:57

«Нуждается в помощи»: в поселке под Новосибирском пропал мужчина полностью в черном

В поселке под Новосибирском пропал мужчина полностью в черном
Галина СИМОНОВА
В поселке Коченево Новосибирской области пропал 37-летний Данил Ершов. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В поселке Коченево Новосибирской области пропал 37-летний Данил Ершов. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В поселке Коченево Новосибирской области пропал 37-летний Данил Ершов. Последний раз его видели с 16 мая.

— Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную толстовку, черное трико, черные кроссовки и серую кепку. С собой у него была черная барсетка.

Как отмечают поисковики, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Данил или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-900-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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