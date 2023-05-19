«Нуждается в помощи»: в поселке под Новосибирском пропал мужчина полностью в черном

В поселке Коченево Новосибирской области пропал 37-летний Данил Ершов. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В поселке Коченево Новосибирской области пропал 37-летний Данил Ершов. Последний раз его видели с 16 мая.

— Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную толстовку, черное трико, черные кроссовки и серую кепку. С собой у него была черная барсетка.

Как отмечают поисковики, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Данил или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-900-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber