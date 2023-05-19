В Новосибирске убрали трамвайные остановки с площади Труда. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новосибирске убрали трамвайные остановки с площади Труда. Об этом рассказали в мэрии города.

— С 20 мая до особого распоряжения ликвидируются трамвайные остановочные пункты «Площадь Труда» по улице Широкой в прямом и обратном направлениях, — пояснили в муниципалитете.

Коснется это маршрутов № 8, 15 и 18. Причина — проведение работ по переустройству трамвайных путей на участке на улице Широкой от улицы Ватутина до площади Труда. Там будет организовано реверсивное движение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске на площади Труда изменят схему движения. Со второй половины июня круговое движение там заменят на Т-образное. Выезд на кольцо при этом сохранится со всех прилегающих улиц: Ватутина, Станционной и Широкой. А уже в полукольце планируют расширить дорогу: одну часть закроют для машин.

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