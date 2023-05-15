В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения: рассказываем, как теперь будет

В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения. Со второй половины июня круговое движение там заменят на Т-образное. Выезд на кольцо при этом сохранится со всех прилегающих улиц: Ватутина, Станционной и Широкой. А уже в полукольце планируют расширить дорогу: одну часть закроют для машин.

Там также установят временные светофоры, трамваи на участке улиц Широкой и Ватутина переведут на реверсивное движение.

— С 31 июля мы уходим на финальный этап запуска движения по полукольцу. Обеспечив движение в четыре полосы по внутреннему радиусу и в три полосы по внешнему радиусу, — сообщает сайт правительства региона.

По новой схеме транспорт будет ходить со второй половины июня до ноября 2023 года. Когда четвертый мост через Обь достроят, систему движение вновь перестроят: вместо круговой схемы появится сквозной разноуровневый проезд без светофоров.

Напомним, в понедельник, 15 мая, КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске 12 тысяч человек остались без света из-за обрыва линии электропередач при строительстве четвертого моста через Обь.

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