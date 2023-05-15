В Новосибирске 12 тысяч человек остались без света из-за обрыва ЛЭП при строительстве моста через Обь

В Новосибирске 12 тысяч человек остались без света из-за обрыва линии электропередач при строительстве четвертого моста через Обь. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске 12 тысяч человек остались без света из-за обрыва линии электропередач при строительстве четвертого моста через Обь. ЧП случилось около трех часов дня в понедельник, 15 мая.

— Один из подрядчиков во время несогласованных с энергетиками земляных работ порвали кабельную линию электропередачи. Без электроснабжения осталась часть Ленинского района Новосибирска с общей численностью населения около 12 000 человек. Под отключение также попали более 30 социально значимых объектов, в том числе школы, — сообщили в АО РЭС.

На место сразу прибыли специалисты экстренных служб. На месте работали 3 бригады и 3 единицы техники. Как сообщили КП-Новосибирск жители левого берега, вернули свет около шести часов вечера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber