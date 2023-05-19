Мэр Новосибирска высказался о своем участии в губернаторских выборах-2023

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о своем участии в осенних губернаторских выборах 2023 года.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о своем участии в осенних губернаторских выборах 2023 года. Градоначальник отметил, что официальной информации о кандидатуре коммунистов нет.
— Юридически выдвижения нет, пока еще идет обсуждение — выдвижения возможно только в сроки, установленные законом, — пояснил градоначальник.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что президент России Владимир Путин поддержал Андрея Травникова в участи в выборах губернатора 2023.
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