Владимир Путин поддержал решение губернатора Травникова о переизбрании на второй срок

Президент поддержал губернатора НСО. Фото: http://www.kremlin.ru/.

Вечером 16 мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава страны поддержал кандидатуру политика, пожелав ему удачи. Информацию об этом сообщили в правительстве региона.

— В целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано, – отметил Владимир Путин.

Президент назвал работу текущего правительства Новосибирской области удовлетворительной и пожелал успехов Андрею Травникову.

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