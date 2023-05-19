Новосибирская прокуратура начала проверку после того, как в городе сел самолет с вмятиной

Самолет снова допустили к рейсам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, по которым самолет отстранили от полетов.
— По предварительным данным, 18.05.2023 около 16 часов после выполнения рейса Сургут-Новосибирск во время внешнего осмотра обнаружили изменение целостности обшивки правой стороны крыла самолета авиакомпании «Сибирь», — уточнили в региональной прокуратуре.
Поврежденный элемент уже заменили, а судно допустили к полетам. Сейчас транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.
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