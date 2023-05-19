У самолета, приземлившегося в Новосибирске, нашли вмятину передней части корпуса

Самолет прибыл с вмятиной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолет рейса Сургут-Новосибирск сел в сибирском аэропорту с вмятиной на передней части. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT в пятницу, 19 мая.
— На послеполетном осмотре до подъезда спецавтотранспорта обнаружена вмятина на правой стороне обтекателя крыло фюзеляж. Воздушное судно от полетов отстранено, — указано в посте.
Возможно, вмятина получилась после столкновения с каким-то объектом. Судно отстранили от полетов.
КП-Новосибирск отправила запрос в S7 для выяснения обстоятельств случившегося.
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