Приговор цыгану, нанёсшему беременной девушке 130 ножевых 35 лет назад, оставили без изменений

В Новосибирске оставили в силе приговор цыгану, жестоко убившему беременную девушку 35 лет назад. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор цыгану Косте Оглы. 35 лет назад он жестоко убил беременную Валю Бакулину. Нанес девушке 130 ножевых. Как потом показало вскрытие, Валя ждала ребенка. Была на 5-м месяце беременности. 35 лет Оглы был в федеральном розыске. Спокойно жил в Самарской области. Его взяли, когда уже пожилой цыган пришел оформлять пенсию.

16 марта 2023 года Оглы вынесли приговор. Дзержинский районный суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он решение обжаловал.

– Воспользовавшись правом апелляционного обжалования, адвокат в интересах осужденного, обратилась с жалобой на приговор, указывая на истечение срока давности привлечения Оглы к уголовной ответственности и необходимости освобождения его от назначенного наказания, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Однако Новосибирский областной суд не согласился с доводами защиты. Приговор цыгану оставили без изменений. Он вступил в законную силу.

Напомним, громкое преступление произошло в 1987 году на улице Почтовый лог. Тогда у частного дома нашли зверски убитую девушку. Как рассказал сам Оглы, с Валей он познакомился в ресторане. После застолья они поехали в частный сектор. Там, по его показаниям, девушка за деньги вступила с ним в интимную связь. А после он обнаружил, что из кармана пропала крупная сумма денег. Он стал требовать девушку вернуть деньги, но та причастность к краже отрицала. Завязалась потасовка, в ходе которой Оглы 130 раз ударил жертву ножом.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что задержать Оглы спустя 35 лет удалось благодаря работе полицейских Новосибирской области и следователей. Полицейские получили информацию, что подозреваемый находится в Самаре и отправились туда в командировку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Оглы задержали и доставили в Новосибирск к следователю. Он во всем сознался и признал вину.

- Я ее ударил по лицу. Она начала кричать, обзываться, ну я ее и порезал, – рассказал он на допросе.

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