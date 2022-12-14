«Она - кричала, я – колол»: цыган нанес 130 ножевых беременной девушке после того, как пригласил ее на танец

Цыган в убийстве сознался. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске начался процесс по делу об убийстве 35-летней давности. В 1987 году это преступление шокировало город - на улице Почтовый лог – у частного дома нашли зверски убитую 25-летнюю Валю Бакулину. 130 ножевых ранений - об этом заявил Следственный комитет! Какой изверг мог так расправиться с девушкой? Только спустя больше, чем три десятилетия он оказался за решеткой. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на этом судебном процессе.

На скамье подсудимых – Костя Оглы, сейчас ему 56 лет. Летом 1987 он с сестрой приехал в Новосибирск из другого региона: тогда ему был 21 год. Цыганская семья присматривала здесь дом. 27 июня Костя с родственником отправился в ресторан. На медленный танец пригласил приглянувшуюся девушку. Это и была Валя Бакулина. Знакомство продолжилось за столом. А после закрытия ресторана, компания решила продолжить посиделки на заброшенном участке в частном секторе Дзержинского района на улице Почтовый лог.

- По показаниям, Бакулина вступила в половую связь с Оглы за денежное вознаграждение. После этого Оглы стал одеваться, проверив карманы своей одежды, обнаружил пропажу принадлежавших ему денежных средств в сумме 2000 рублей (советские люди получали такую зарплату за год – Рег.). Оглы потребовал от Бакулиной вернуть ему деньги, на что последняя ответила, что не похищала их, - зачитала материалы уголовного дела старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олена Носок.

Завязалась потасовка, мужчина вытащил из кармана нож и нанес своей жертве 130 ножевых! Шансов выжить у 25-летней женщины не было. А на вскрытии уже выяснилось, что Валентина была беременна.

- На следующий день после совершенного преступления, обвиняемый скрылся из региона и все это время проживал на территории Самарской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Убийство с особой жестокостью». Личность подозреваемого было установлена, он был объявлен в розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, - пояснили журналисту КП-Новосибирск в областном управлении СКР.

Находясь в розыске, долгие 35 лет цыган спокойно жил в Поволжье. В 1991 его даже приговорили за аналогичное преступление к 9 годам тюрьмы! Как правоохранители не предъявили ему тогда обвинение и по новосибирскому случаю – так и остается загадкой. Сам же Оглы рассказывает, что жил не только в Самаре, была прописка и в Волгоградской области…

- В Волгоградской области я проживал тоже, с пропиской, паспорт уже в Самаре менял летом, - рассказал КП-Новосибирск цыган.

- На заседании сказали, что вы были судимы за другое убийство…

- Да не убийство было, самозащита. Там цыганские дела были, не поделили…

Короткий диалог корреспондента КП-Новосибирск с обвиняемым прервала его адвокат.

Задержали Оглы этим летом и случайно. Когда уже пожилой мужчина отправился в пенсионный фонд оформлять документы. Стали пробивать его данные. А он в розыске 35 лет! Под конвоем его доставили в Новосибирск к следователю СК. Там вопросы: за что убили Валентину?

- Я ее ударил по лицу. Она начала кричать, обзываться, ну я ее и порезал, - рассказал он на допросе.

Вину Костя Оглы полностью признал, на допросе заявил, что в содеянном раскаивается. Свои показания подтвердил в ходе следственного эксперимента.

- Не кричи, говорю, себе делаешь плохо. Она: «Что ты делаешь, что ты делаешь?». Ну и вот так я ее колол, - Оглы продемонстрировал на манекене, как наносил удары своей жертве.

Вменили подсудимому 102 статью уголовного кодекса РСФСР. Потерпевших в деле нет. До наших дней не дожила даже дочь убитой. Умерли и большинство свидетелей. Но есть и те, кто помнит это жуткое дело. Например, полицейские в 80-х допросили соседку, которая видела, как цыган вел девушку на свидание во времянку. И она пришла на суд.

- Соседям дали квартиру, дом снесли. На участке осталась избушка. Девушка была светловолосая, ниже плеч волосы, спокойно они шли, ни ссор, ничего такого не было. Парней было два, темные волосы. Лица не запомнила, - пояснила женщина, отвечая на вопросы гособвинителя.

Кроме того на заседании огласили показания не явившихся свидетелей, в частности гражданской жены обвиняемого, его сестры и того самого родственника, с которым Оглы ходил на танцы. Сейчас мужчина находится на лечении в онкодиспансере и суд приехать не может:

- В тот вечер мы пошли на дискотеку. Потом в ресторан. Костя заказал столик, взял бутылку водки, вторые блюда, шампанское. На медленный танец пригласил девушку. Затем новая знакомая присоединилась к нашему застолью. Просидели почти до закрытия. Они разговаривали, танцевали. Потом мы взяли такси и поехали в частный сектор. Там поставили столик, табурет, водку, закуску. Я почувствовал себя третьим лишним и ушел домой, - пояснил очевидец следователю СК.

Следующее заседание назначено на конец декабря. Участники процесса намерены допросить бывшего мужа погибшей Валентины. Незадолго до ее убийства мужчина развелся с супругой из-за постоянных измен. Согласно заключению эксперта, погибшая была на пятом месяце беременности, но этого никто даже не заметил…

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber