Самолеты из Новосибирска в Горно-Алтайск будут летать три раза в день с 1 июня

С 1 июня самолеты по этому направлению будут летать три раза в день. Фото: Министерство регионального развития Республики Алтай

Частоту рейсов по маршруту Новосибирск – Горно-Алтайск решили увеличить. С 1 июня самолеты по этому направлению будут летать три раза в день, сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай.

Перевозчиком выступает авиакомпания S7. Примечательно, что рейсы будут ежедневными.

Вылеты из Горно-Алтайска запланированы на 11:40, 12:40 и 17:05. Время в пути составит 40-45 минут.

Билет в эконом классе без багажа обойдется в сумму от 2813 до 4259 рублей.

− Если этот рейс пассажирам понравится, будем добавлять частоту. Очень удобно для стыковок рейсов по всей России. Из Толмачево летают рейсы в 90 различных городов, − подчеркнул директор аэропорта Горно-Алтайска Сергей Круглов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что летом 2023 года запустят второй авиарейс в Горно-Алтайск из Толмачево.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber