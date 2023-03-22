Из новосибирского Толмачево запустят второй авиарейс в Горно-Алтайск

Из Новосибирска запустят второй авиарейс в Горно-Алтайск.
Фото: Александр ГЛУЗ
Из Новосибирска запустят второй авиарейс в Горно-Алтайск. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Еще один самолет будет летать в Республику Алтай летом 2023 года. По словам губернатора НСО Андрея Травникова, это повысит удобство для местных жителей.
Глава Новосибирской области подчеркнул, что ежедневное авиационное сообщение между Новосибирском и Горно-Алтайском осуществляется на современных лайнерах.
− Это же здорово! Приятно, удобно, а летом этого года будет не один рейс на этом направлении, а два, − отметил Андрей Травников.
Напомним, рейсы в Горно-Алтайск начали летать в июле 2022 года. Пассажиров перевозило воздушное судно Embraer 170 вместимостью 78 человек.
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