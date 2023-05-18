В Новосибирске улицу Котовского отремонтируют в 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске улицу Котовского отремонтируют в 2024 году. Первый этап ремонта уже прошел, об этом сообщили в мэрии города. Проезжую часть обновили на участке от улицы Блюхера до улицы Выставочной. Общая площадь составила 10 тысяч квадратных метров.

— Пока что асфальт там временный. Осенью этого года начнут строить ливневки. А в следующем — капитально ремонтировать всю улицу Котовского, — рассказал глава Ленинского района Александр Гриб.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске на проспекте Дзержинского продолжают ремонтировать почти километровый участок дороги — от улицы Королева до улицы Трикотажной. Всего в 2023 году по нему обновят 17 объектов.

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