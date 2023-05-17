К июню в Новосибирске обновят почти километр проспекта Дзержинского. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске на проспекте Дзержинского продолжают ремонтировать почти километровый участок дороги – от ул. Королева до ул. Трикотажной. Во время выездного совещания мэр Анатолий Локоть заявил о планах полного обновления магистрали до выезда из города. Ремонтируют дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году по нему обновят 17 объектов.

– Для нас важно, чтобы ремонт завершился как можно раньше – трафик на этой магистрали напряженный, ремонтные работы существенно осложняют движение транспорта. Подрядчик обещает завершить ремонт раньше срока, предусмотренного контрактом, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В дальнейшем мы планируем провести реконструкцию проспекта Дзержинского, чтобы продлить четырёхполосное движение вплоть до выезда из города. Проектно-сметная документация разрабатывается.

Мэр отметил, что качество выполненных работ строго контролирует. Это ответственность независимой компании, получившей полномочия по результатам конкурса.

Ремонтировать участок на проспекте Дзержинского, протяженность которого 960 метров, начали 22 апреля. Там уже выполнили фрезерование проезжей части и обустроили выравнивающий слов, толщина которого 6 сантиметров. В общей сложности площадь работ составляет 28,6 тысяч квадратов.

По словам первого заместителя гендиректора подрядной организации ООО «Дорсиб плюс» Дмитрия Харланова, верхний слой начнут укладывать, когда ночные температуры установятся в районе +10 градусов. Он добавил, что сдать объект, согласно контракту, планируют 21 августа. Укладку асфальта на участке завершат к концу мая-началу июня.

Известно, что подобные работы проводят и на Трикотажной улице. Там уже выполнили фрезеровку старого покрытия и уложили выравнивающий слой.

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