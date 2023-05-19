«Мужчина стоял рядом и смотрел»: в Новосибирской области бродячая собака покусала 9-летнего ребенка

Собака укусила ребенка за руку и за ногу. Фото: предоставлено Оксаной

В Новосибирской области бродячая собака покусала 9-летнего ребенка. Инцидент произошел в городе Болотное. Пострадавшая девочка в момент нападения гуляла с друзьями.

- Собака напала на мою дочку, и она упала. Сначала трепала за рукав, но ребенок руками старался ее отогнать. Мы предполагаем, что она попала ей в глаз, и собака отбежала. Возмущает то, что рядом стоял мужчина и просто смотрел, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки. – В итоге собака укусила дочку за ногу и за руку.

Мама девочки обратилась в полицию и написала заявление в прокуратуру.

Напомним, что эта же собака напала на маму с коляской и прокусила ей руку. Сейчас ее поймали и ищут ей новый дом. Местные рассказали КП-Новосибирск, что животное раньше было домашним. Но бывший хозяин избавился от собаки, бросил на улице. Поэтому она на всех обозлилась.

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