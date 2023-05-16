«Кинулась на нас, прокусила руку»: под Новосибирском собака напала на маму с ребенком

Собака прокусила женщине руку. Фото: Николай Оберемченко/предоставлено Татьяной

В Новосибирской области бродячая собака напала на маму с коляской. Инцидент произошел днем 15 мая в городе Болотное. Женщина вместе с ребенком и подругой прогуливалась по улице Максима Горького.

- Собака сначала бежала нам на встречу, обнюхала. Мы вели себя нормально. Прошли 100 метров, а она начала рычать и кидаться на подругу, потом переключилась на коляску! Я начала ее уворачиваться! Собака сначала укусила меня за ногу, потом за руку которой я ее отгоняла, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, пострадавшая. – Ребенок испугался лая и наших криков.

Момент нападения заметил мужчина, переходивший дорогу. По словам женщины, он начал кидать в собаку камни, чтобы как-то отогнать.

- Она отбегала на несколько метров от нас и опять хотела укусить! Бежала на нас постоянно. В этот момент мимо проезжали работники вневедомственной охраны и тоже остановились. В итоге, собаку отогнали трое мужчин, - говорит молодая мама.

Татьяну отвезли в больницу. Там ей сделали перевязки и поставили прививки.

- Обращаться в администрацию или в другие ведомства, я не планирую. На это нужно много времени, а у меня его, к сожалению, сейчас очень мало, - подытоживает пострадавшая.

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