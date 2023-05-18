«Она обозлилась на всех»: в Новосибирской области поймали собаку, напавшую на маму с ребёнком

Собаке ищут новый дом. Фото: предоставлено Сергеем

В Новосибирской области поймали собаку, которая напала на маму с ребёнком. Инцидент произошел в городе Болотном. Татьяна гуляла с коляской и подругой. В этот момент к ним подбежала собака и укусила женщину, сперва за ногу, потом за руку. Отбиться от животного ей помогли прохожий и вневедомственная охрана. О том, что собаку поймали, стало известно 18 мая.

- Мне позвонили из полиции и сказали, что она у них. При общении с собакой оказалось, что она контактная и даже дружелюбная. Агрессия была связана с голодом, обезвоживанием, незнакомой обстановкой, - рассказал КП-Новосибирск Сергей, местный житель.

По словам мужчины, собака раньше была домашней. А хозяева якобы захотели от нее избавиться.

- Они отдали ее кому-то, чтобы от нее избавились. Её отвезли на свалку. Я эту собаку подкармливал одно время. При мне на нее свора напала и потрепала как-то раз. Из-за этого она обозлилась на всех, - объяснил сибиряк.

Сейчас собаке ищут новый дом.

- Ей срочно нужен новый дом, ей будет трудно на улице, - объяснил Сергей.

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