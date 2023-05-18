«Шел в наушниках»: следователи показали видео с места гибели 14-летнего мальчика под поездом

14-летний мальчик погиб под колесами поезда. Фото: СУ на транспорте СКР по Новосибирской области.

Следователи рассказали подробности ЧП под Новосибирском, где 14-летний мальчик погиб под колесами поезда. Трагедия случилась вечером в четверг, 18 мая на переходе между ЖД станциями Бердск-Искитим.

— Подросток переходил пути в наушниках по переходу перед приближающимся железнодорожным составом. Подаваемые звуковые сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не позволили избежать наезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — рассказали в СУ на транспорте СКР по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УКРФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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