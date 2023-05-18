В Новосибирской области электропоезд насмерть сбил 14-летнего подростка

На железной дороге погиб 13-летний подросток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после ужасной трагедии — между ж/д станциями Бердск и Искитим погиб 14-летний подросток. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 18 мая.

— По предварительным данным, около 16 часов на пешеходном переходе, расположенном в границах поселка Агролес, произошло смертельное травмирование малолетнего ребенка проходящим электропоездом, — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства и причины несчастного случая.

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