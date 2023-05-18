Новосибирские эксперты назвали самый грязный город в Западной Сибири

Искитим стал самым грязным городом Западной Сибири. Фото: Данила ШУЛЯК

Город Искитим Новосибирской области стал самым грязным в Западной Сибири в апреле. Это следует из информации специалистов Западно-сибирского УГМС, которые регулярно берут пробы и проводят анализы.

Так, во многих городах Сибири уровень загрязнения в апреле 2023 года определили как высокий или повышенный. Но очень высокий только в одном — в Искитиме.

Уровень взвешенных веществ, оставшихся на фильтре после анализа искитимского воздуха, превышает предельно допустимую концентрацию.

Ранее КП-Новосибирск писала о самых загрязненных районах Новосибирска.

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