Новосибирские эксперты назвали самый грязный город в Западной Сибири

Искитим стал самым грязным городом Западной Сибири.
Фото: Данила ШУЛЯК
Город Искитим Новосибирской области стал самым грязным в Западной Сибири в апреле. Это следует из информации специалистов Западно-сибирского УГМС, которые регулярно берут пробы и проводят анализы.
Так, во многих городах Сибири уровень загрязнения в апреле 2023 года определили как высокий или повышенный. Но очень высокий только в одном — в Искитиме.
Уровень взвешенных веществ, оставшихся на фильтре после анализа искитимского воздуха, превышает предельно допустимую концентрацию.
Ранее КП-Новосибирск писала о самых загрязненных районах Новосибирска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты определили самые загрязненные районы Новосибирска
Общий уровень загрязнения города назвали повышенным (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер