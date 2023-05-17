Эксперты определили самые загрязненные районы Новосибирска

Общий уровень загрязнения города назвали повышенным.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Специалисты Западно-Сибирского УГМС регулярно следят за уровнем загрязнения в районах Новосибирска. Эксперты опубликовали данные за апрель.
Так, самыми пыльными оказались Заельцовский, Кировский, Калининский, Советский и Первомайский районы. Там количество взвешенных веществ, оставшихся на фильтре, превышает норму.
— Регулярно — 4 раза в сутки — мы отбираем и обрабатываем пробы, определяя уровень загрязнения. Примечательно, что в Заельцовском районе часто сохраняется повышенный уровень загрязнения, несмотря на лесные массивы, — рассказала КП-Новосибирск сотрудник Росгидромета.
Низкий уровень загрязнения отметили в Дзержинском, Центральном и Ленинском районах Новосибирска. В целом по городу уровень загрязнения остается повышенным.
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