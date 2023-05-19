В Новосибирске прокуратура проверила развлекательный центр после перелома 8-летней девочки

Девочка съехала с горки в лосинах и сломала позвоночник. Фото: Предоставлено родителями

В Новосибирске прокуратура проверила опасную горку в развлекательном центре после перелома 8-летней девочки. Инцидент произошел в январе 2023 года в ТЦ на улице Дуси Ковальчук. Ребенок скатилась со скоростной горки и сломала два позвонка.

- Прокуратура провела проверку по обращению мамы ребенка. Горка «Астро» соответствует нормам, однако приземление произошло на некачественный мат, который был изношен и поврежден. Твердый мат послужил причиной травмы, это подтвердил врач и специалист «Гостехнадзора». Руководство организации заменило мат. - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Заельцовского района Дмитрий Косенко.

Мама ребенка подала гражданский иск к развлекательному центру. До травмы девочка занималась воздушной гимнастикой и привезла «серебро» с Всероссийского фестиваля. Из-за травмы о спорте на неопределенное время пришлось забыть.

В конце апреля 2023 года следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Сейчас девочка ходит в корсете, лечение проходит успешно.

- У Ани дела нормально, ей уже лучше. Дочке обрезали корсет, можно понемножку сидеть. После публикации люди писали в соцсетях, выкладывали видео - были еще случаи травм. Женщина сообщала, что в феврале ее дочка получила там же компрессионный перелом, - сообщила КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.

В СКР по Новосибирской области подтвердили, что ведется расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спорт теперь в прошлом»: в Новосибирске восьмилетняя гимнастка сломала спину в развлекательном центре

В Новосибирске восьмилетняя гимнастка сломала спину в развлекательном центре (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber