В Новосибирске прокуратура проверила развлекательный центр после перелома 8-летней девочки

Девочка съехала с горки в лосинах и сломала позвоночник. Фото: Предоставлено родителями
В Новосибирске прокуратура проверила опасную горку в развлекательном центре после перелома 8-летней девочки. Инцидент произошел в январе 2023 года в ТЦ на улице Дуси Ковальчук. Ребенок скатилась со скоростной горки и сломала два позвонка.
- Прокуратура провела проверку по обращению мамы ребенка. Горка «Астро» соответствует нормам, однако приземление произошло на некачественный мат, который был изношен и поврежден. Твердый мат послужил причиной травмы, это подтвердил врач и специалист «Гостехнадзора». Руководство организации заменило мат. - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Заельцовского района Дмитрий Косенко.
Мама ребенка подала гражданский иск к развлекательному центру. До травмы девочка занималась воздушной гимнастикой и привезла «серебро» с Всероссийского фестиваля. Из-за травмы о спорте на неопределенное время пришлось забыть.
В конце апреля 2023 года следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Сейчас девочка ходит в корсете, лечение проходит успешно.
- У Ани дела нормально, ей уже лучше. Дочке обрезали корсет, можно понемножку сидеть. После публикации люди писали в соцсетях, выкладывали видео - были еще случаи травм. Женщина сообщала, что в феврале ее дочка получила там же компрессионный перелом, - сообщила КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.
В СКР по Новосибирской области подтвердили, что ведется расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Спорт теперь в прошлом»: в Новосибирске восьмилетняя гимнастка сломала спину в развлекательном центре
В Новосибирске восьмилетняя гимнастка сломала спину в развлекательном центре (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер