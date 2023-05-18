Мертвого мужчину нашли в запертой квартире на улице Танковой в Новосибирске

Мертвого мужчина нашли в запертой квартире на улице Танковой в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на улице Танковой соседи не могли дозвониться и достучаться до пенсионера. Взволнованные жильцы вызвали спасателей.

– В 23:40 17 мая специалисты прибыли на место. Обеспечили доступ в квартиру. В помещении нашли мужчину 1958 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело пенсионера передали полиции. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в одной из квартир на улице Сибиряков-Гвардейцев нашли мертвого 50-летнего мужчину.

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