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НовостиПроисшествия18 мая 2023 4:23

Мертвого мужчину нашли в запертой квартире на улице Танковой в Новосибирске

Причину смерти установят эксперты
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мертвого мужчина нашли в запертой квартире на улице Танковой в Новосибирске.

Мертвого мужчина нашли в запертой квартире на улице Танковой в Новосибирске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на улице Танковой соседи не могли дозвониться и достучаться до пенсионера. Взволнованные жильцы вызвали спасателей.

– В 23:40 17 мая специалисты прибыли на место. Обеспечили доступ в квартиру. В помещении нашли мужчину 1958 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело пенсионера передали полиции. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в одной из квартир на улице Сибиряков-Гвардейцев нашли мертвого 50-летнего мужчину.

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