Мёртвого 50-летнего мужчину нашли в запертой квартире в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске житель одной из квартир на улице Сибиряков-Гвардейцев не выходил на связь. Мужчина не отвечал на звонки, не открывал дверь. Взволнованные соседи вызвали спасателей.

– Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1973 г.р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, – говорится в сводке МАСС.

Причину смерти 50-летнего новосибирца установится судмедэкспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе за сутки в запертых квартирах нашли двух мертвых мужчин.

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