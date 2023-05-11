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НовостиПроисшествия11 мая 2023 6:44

Мёртвого 50-летнего мужчину нашли в запертой квартире в Новосибирске

Причину смерти установит экспертиза
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мёртвого 50-летнего мужчину нашли в запертой квартире в Новосибирске.

Мёртвого 50-летнего мужчину нашли в запертой квартире в Новосибирске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске житель одной из квартир на улице Сибиряков-Гвардейцев не выходил на связь. Мужчина не отвечал на звонки, не открывал дверь. Взволнованные соседи вызвали спасателей.

– Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1973 г.р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, – говорится в сводке МАСС.

Причину смерти 50-летнего новосибирца установится судмедэкспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе за сутки в запертых квартирах нашли двух мертвых мужчин.

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