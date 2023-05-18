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НовостиОбщество18 мая 2023 3:39

В Краснообске Новосибирской области назначили конкурс на должность главы администрации

Выборы назначены на 20 июля
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области ищут нового главу администрации Краснообска.

В Новосибирской области ищут нового главу администрации Краснообска.

Фото: Аца КОШТЭ

В Новосибирской области ищут нового главу администрации Краснообска. Совет депутатов рабочего поселка объявил конкурс по отбору кандидатов на этот пост.

Решение было принято на 29-ой внеочередной сессии Совета депутатов Краснообска, которая состоялась 17 мая. Об этом сообщил местный активист Валерий Котельников.

− Назначить от Совета депутатов рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области половину членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы рабочего поселка Краснообска, − говорится в документе.

Выборы назначили на 20 июля 2023 года.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что мэр Краснообска Татьяна Эссауленко уходит с поста главы администрации.

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